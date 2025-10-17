"Davide, sei diventato quello che più desideravi, un carabiniere d'Italia. Davide" così facendo "ha potuto realizzare uno dei più grandi amori della vita oltre a quello per la moglie. Ho ricevuto tantissime testimonianze del tuo essere carabiniere. Per noi, anche per la mamma, un figlio meraviglioso. Per Filippo un fratello speciale. Eri sincero, generoso e sempre pronto ad aiutare. Vola in alto, Davide, sarai sempre nei nostri cuori". Queste le parole di Freddie Bernardello, padre del 36enne Davide, uno dei tre carabinieri morti nell'esplosione di martedì scorso a Castel d'Azzano, nel Veronese, intervenendo al termine dei funerali di Stato nella basilica di Santa Giustina, a Padova. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Funerali carabinieri uccisi, "Un sogno l'Arma, volate in alto"