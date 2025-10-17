Funerali carabinieri uccisi Un sogno l' Arma volate in alto
"Davide, sei diventato quello che più desideravi, un carabiniere d'Italia. Davide" così facendo "ha potuto realizzare uno dei più grandi amori della vita oltre a quello per la moglie. Ho ricevuto tantissime testimonianze del tuo essere carabiniere. Per noi, anche per la mamma, un figlio meraviglioso. Per Filippo un fratello speciale. Eri sincero, generoso e sempre pronto ad aiutare. Vola in alto, Davide, sarai sempre nei nostri cuori". Queste le parole di Freddie Bernardello, padre del 36enne Davide, uno dei tre carabinieri morti nell'esplosione di martedì scorso a Castel d'Azzano, nel Veronese, intervenendo al termine dei funerali di Stato nella basilica di Santa Giustina, a Padova. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Si sono tenuti a Padova i funerali dei tre carabinieri, Valerio Daprà, Davide Bernadello, Marco Piffari, nella Basilica di Santa Giustina che contiene oltre 800 posti. Sono giunti in chiesa i familiari delle vittime, i vertici dell'Arma e colleghi dei deceduti, tra cui alcu - facebook.com Vai su Facebook
#Padova Tra poco i funerali dei 3 carabinieri morti nell’esplosione. In tanti continuano a sfilare per rendergli omaggio. Le loro voci e la commozione nel racconto di @ElenaBaiocco - X Vai su X
Funerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. L'omelia. “Umilia servitori ora nelle mani di Dio”: la diretta - Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni arrivati a Padova per l’ultimo saluto ai 3 militari hanno parlato con i familiari di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari prima ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi: "Hanno servito la patria con amore" - Gianfranco Saba che ha celebrato i funerali dei tre militari morti a Castel d'Azzano ... Si legge su reggiotv.it
In corso i funerali di Stato dei carabinieri uccisi a Verona, uno di loro aveva origini pavesi - Sono in corso a Padova i funerali di Stato per i tre militari dell'Arma rimasti uccisi durante un'operazione Castel d’Azzano, in provincia di Verona, martedì 14 ottobre. Da laprovinciapavese.gelocal.it