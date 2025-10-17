Funerali carabinieri uccisi Un sogno l' Arma volate in alto

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Davide, sei diventato quello che più desideravi, un carabiniere d'Italia. Davide" così facendo "ha potuto realizzare uno dei più grandi amori della vita oltre a quello per la moglie. Ho ricevuto tantissime testimonianze del tuo essere carabiniere. Per noi, anche per la mamma, un figlio meraviglioso. Per Filippo un fratello speciale. Eri sincero, generoso e sempre pronto ad aiutare. Vola in alto, Davide, sarai sempre nei nostri cuori". Queste le parole di Freddie Bernardello, padre del 36enne Davide, uno dei tre carabinieri morti nell'esplosione di martedì scorso a Castel d'Azzano, nel Veronese, intervenendo al termine dei funerali di Stato nella basilica di Santa Giustina, a Padova. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

funerali carabinieri uccisi un sogno l arma volate in alto

© Tgcom24.mediaset.it - Funerali carabinieri uccisi, "Un sogno l'Arma, volate in alto"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

funerali carabinieri uccisi sognoFunerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. L'omelia. “Umilia servitori ora nelle mani di Dio”: la diretta - Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni arrivati a Padova per l’ultimo saluto ai 3 militari hanno parlato con i familiari di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari prima ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

funerali carabinieri uccisi sognoFunerali di Stato dei tre carabinieri uccisi: "Hanno servito la patria con amore" - Gianfranco Saba che ha celebrato i funerali dei tre militari morti a Castel d'Azzano ... Si legge su reggiotv.it

funerali carabinieri uccisi sognoIn corso i funerali di Stato dei carabinieri uccisi a Verona, uno di loro aveva origini pavesi - Sono in corso a Padova i funerali di Stato per i tre militari dell'Arma rimasti uccisi durante un'operazione Castel d’Azzano, in provincia di Verona, martedì 14 ottobre. Da laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Funerali Carabinieri Uccisi Sogno