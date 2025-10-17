Funerali carabinieri morti Verona vescovo | Hanno servito patria con amore DIRETTA TV
Al via nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. I militari sono morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona, provocata dai fratelli Ramponi che non volevano lasciare la struttura e l'hanno saturata di gas. Centinaia di uomini delle forze dell'ordine, mischiati a semplici cittadini, si sono radunati già dal primo pomeriggio davanti alla basilica. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo dei feretri: le tre vetture si sono allineate davanti alla chiesa e ne sono uscite le bare, con la gente che nel frattempo ha taciuto in un silenzio commosso, poi la banda ha intonato la marcia funebre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
