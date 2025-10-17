Funerali carabinieri morti Mattarella si commuove salutando i familiari
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto alla basilica di Santa Giustina a Padova per partecipare ai funerali dei tre carabinieri morti a Castel D'Azzano (Verona), si è commosso incontrando i familiari delle vittime poco prima dell'inizio del rito funebre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Local Team. . Le parole di uno dei carabinieri feriti durante l’esplosione di un casolare a Castel D'Azzano, presente ai funerali dei tre colleghi morti nella deflagrazione. - facebook.com Vai su Facebook
Oggi funerali di stato dei carabinieri morti nell’esplosione, promossi con nuovi gradi: presenti Mattarella e Meloni - X Vai su X
Mattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano - Presenti anche La Russa, Fontana, ministri e molte delegazioni di partiti. Segnala ansa.it
Funerali di Stato a Padova per i carabinieri uccisi, applauso all'arrivo dei feretri. La diretta - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova, ieri, la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Secondo ilmattino.it
Oggi funerali di stato dei carabinieri morti nell’esplosione, promossi con nuovi gradi: presenti Mattarella e Meloni - Diretta tv su Rai uno oggi pomeriggio alle 16 per i funerali di stato dei tre carabinieri uccisi a Castel D'Azzano: Valerio Daprà, Davide Bernardello ... Secondo fanpage.it