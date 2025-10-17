Funerali carabinieri morti Mattarella si commuove salutando i familiari

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto alla basilica di Santa Giustina a Padova per partecipare ai funerali dei tre carabinieri morti a Castel D'Azzano (Verona), si è commosso incontrando i familiari delle vittime poco prima dell'inizio del rito funebre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

funerali carabinieri morti mattarella si commuove salutando i familiari

© Tgcom24.mediaset.it - Funerali carabinieri morti, Mattarella si commuove salutando i familiari

Contenuti che potrebbero interessarti

funerali carabinieri morti mattarellaMattarella e Meloni a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano - Presenti anche La Russa, Fontana, ministri e molte delegazioni di partiti. Segnala ansa.it

funerali carabinieri morti mattarellaFunerali di Stato a Padova per i carabinieri uccisi, applauso all'arrivo dei feretri. La diretta - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova, ieri, la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Secondo ilmattino.it

funerali carabinieri morti mattarellaOggi funerali di stato dei carabinieri morti nell’esplosione, promossi con nuovi gradi: presenti Mattarella e Meloni - Diretta tv su Rai uno oggi pomeriggio alle 16 per i funerali di stato dei tre carabinieri uccisi a Castel D'Azzano: Valerio Daprà, Davide Bernardello ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Funerali Carabinieri Morti Mattarella