Fulham-Arsenal sabato 18 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Altro clean sheet per i Gunners?
Un Fulham che ha perso le ultime due partite prima della sosta, per 3-1 al Villa Park prima e con lo stesso punteggio a Dean Court, torna a Craven Cottage per affrontare un Arsenal che si presenta a questo derby da capolista con il ruolo di favorito nelle quote antepost per la corsa al titolo. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
? #FulhamArsenal, derby di Londra dal sapore opposto: i #Gunners volano in vetta e non vogliono fermarsi, mentre i Cottagers cercano riscatto dopo due ko consecutivi. Craven Cottage pronto a infiammarsi #PremierLeague - X Vai su X
3 maggio 1952 FA Cup, finale Newcastle vs Arsenal 1-0 L'Arsenal arriva alla finale con il Newcastle con qualche giocatore acciaccato, recuperato in fretta per essere schierato in campo. Purtroppo per i Gunners, al 35' minuto del primo tempo, Walley Barnes d - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Fulham-Arsenal 18 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Premier League - Arsenal di sabato 18 ottobre 2025 alle 18:30 promette spettacolo al Craven Cottage: analisi dettagliata con pronostico e quote per le vostre scommesse su questo classico di Premier League tra i ... Come scrive bottadiculo.it
Fulham-Arsenal: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in TV e in streaming la partita della Premier League ... Scrive calciomagazine.net
Premier League 2025-2026: Fulham-Arsenal, le probabili formazioni - Derby di Londra in programma per sabato alle 18:30: il Fulham ha bisogno di punti dopo due ko, l'Arsenal vuole confermarsi capolista. Scrive msn.com