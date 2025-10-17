Fuga di gas evacuata una scuola elementare
I lavori in strada, la conduttura del gas che si rompe e la fuga di metano che fa scattare l’evacuazione di una scuola elementare. Poi l’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze.La scuola elementare di via Mentana a Baranzate, nell’hinterland nord di Milano, è stata evacuata nel primo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
