Fuga di gas evacuata una scuola elementare

Milanotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori in strada, la conduttura del gas che si rompe e la fuga di metano che fa scattare l’evacuazione di una scuola elementare. Poi l’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze.La scuola elementare di via Mentana a Baranzate, nell’hinterland nord di Milano, è stata evacuata nel primo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

