Fucile rubato sull' autobus | corriere patteggia ma chiama in causa l' amico Assolto dopo 7 anni di calvario giudiziario

Un fucile di precisione rubato, un corriere che fa un nome e un innocente che paga per sette anni le conseguenze di una dichiarazione avventata. È la storia giudiziaria che ha visto protagonisti un rumeno di 49 e moldavo di 39 anni, finiti nel vortice delle indagini dopo il ritrovamento di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

