fs treni turistici alla scoperta dei borghi con espresso assisi

Arezzo, 17 ottobre 2025 –  Treni Turistici Italiani, l'Impresa Ferroviaria del Gruppo FS dedicata al turismo, rilancia l'Espresso Assisi, il collegamento che a partire dal 19 ottobre collegherà Roma ai borghi dell'Umbria fino ad arrivare ad Arezzo offrendo esperienze e visite guidate con degustazioni enogastronomiche a tutti i passeggeri. Dal 19 ottobre al 16 novembre, con l'Edizione di Frantoi Aperti, i passeggeri potranno degustare i sapori dell'olio nuovo e l'atmosfera dei borghi umbri. Successivamente, il 16 e il 23 novembre, in concomitanza con il celebre festival del cioccolato di Perugia, sarà la volta della Chocolate Edition. 🔗 Leggi su Lanazione.it

