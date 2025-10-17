Frozen 3 Kristen Bell aggiorna i fan sul sequel Disney | Inizieremo presto

L'attrice e doppiatrice del personaggio di Anna nella saga d'animazione dei record di Disney ha fatto intendere che la produzione del terzo capitolo sta per iniziare per il cast coinvolto. Non avevamo notizie confortanti sul terzo capitolo di Frozen da un po' di tempo, ma ci ha pensato Kristen Bell ad aggiornare i fan del franchise Disney, promettendo che la produzione del sequel inizierà presto e che i membri del cast potranno cominciare a lavorarci sopra. "All'inizio è tutto più che altro una questione di concept, del tipo: 'Ecco in che direzione pensiamo dovrebbe andare'", ha aggiunto l'attrice e doppiatrice di Anna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Frozen 3, Kristen Bell aggiorna i fan sul sequel Disney: "Inizieremo presto"

