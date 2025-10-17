Fringe Benefit verso il raddoppio cosa potrebbe cambiare con la Manovra 2026
I fringe benefit, i compensi accessori sotto forma di beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, tornano al centro dell’attenzione con la prossima Manovra. Nella Legge di Bilancio 2026, infatti, il governo intende potenziare il welfare aziendale raddoppiando le attuali soglie di esenzione fiscale per questi benefit. I tetti detassati passerebbero dagli attuali 1.000 euro (2.000 euro per chi ha figli a carico) a 2.000 e 4.000 euro rispettivamente. Cosa sono i fringe benefit e perché convengono. I fringe benefit sono vantaggi non in denaro che le aziende possono offrire ai propri dipendenti, come parte del pacchetto retributivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
