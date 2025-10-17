Frendrup Juve importanti novità sul futuro del centrocampista del Genoa | il punto sul danese da tempo nel mirino della Vecchia Signora

Frendrup Juve, il centrocampista del Genoa si affida a una nuova agenzia per il suo futuro: i bianconeri, che lo seguono da tempo, restano vigili. Una mossa che, nel mondo del calcio, è quasi sempre il preludio a un grande trasferimento. Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa e uno dei migliori mediani della Serie A, ha deciso di cambiare agente, affidando la sua procura a una delle agenzie più potenti del panorama internazionale. Una notizia, lanciata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che riaccende l’interesse dei top club, Juventus in primis. Frendrup Juve: un futuro da scrivere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frendrup Juve, importanti novità sul futuro del centrocampista del Genoa: il punto sul danese da tempo nel mirino della Vecchia Signora

