Frattesi Inter non tramonta l’interesse della Roma | l’addio è possibile spunta uno scambio!
Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Alla vigilia di Roma-Inter, torna d’attualità il nome di Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro che avrebbe potuto affrontare la sfida di domani a maglie invertite. Come ricordato da Tuttosport, il classe 1999 era stato tentato più volte da un ritorno alla Roma, club in cui è cresciuto e con cui mantiene ancora un forte legame affettivo. Dopo il cambio in panchina da Inzaghi a Cristian Chivu, Frattesi ha scelto di restare e di rilanciarsi in nerazzurro, ma la stagione non è stata priva di ostacoli. 🔗 Leggi su Internews24.com
