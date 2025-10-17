Fratoianni Avs | Serve adeguamento automatico degli stipendi al costo della vita – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 "Siamo di fronte a un’emergenza che ormai sta diventando insostenibile gli stipendi sono fermi al palo da 30 anni, il costo della vita aumenta, il potere d’acquisto si impoverisce, gli italiani non ce la fanno più e anche l’economia soffre perché si riduce la domanda interna. Noi di Avs lanciamo una proposta shock: lo sblocca stipendi, l’adeguamento automatico ogni anno degli stipendi pubblici e privati all’inflazione" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs, a margine della conferenza "Serve una risposta forte su Sblocca-Stipendi". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#tagadala7 Cosa serve per la pace in Medio Oriente e l'attuazione di tutte le fasi del piano Trump? La risposta di Nicola Fratoianni - X Vai su X

Cosa serve per la pace in Medio Oriente e l'attuazione di tutte le fasi del piano Trump? La risposta di Nicola Fratoianni - facebook.com Vai su Facebook

Fratoianni (Avs): "Serve adeguamento automatico degli stipendi al costo della vita" - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 "Siamo di fronte a un’emergenza che ormai sta diventando insostenibile gli stipendi sono fermi al palo da 30 anni, il costo della vita aumenta, il potere d’acquis ... Segnala quotidiano.net

Fratoianni (Avs): "Serve adeguamento automatico degli stipendi al costo della vita" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 "Siamo di fronte a un’emergenza che ormai sta diventando insostenibile gli stipendi sono fermi al palo da 30 anni, il costo della vita aumenta, il potere d’acquis ... Riporta msn.com

Avs: "Adeguare gli stipendi automaticamente all'inflazione" - 'Siamo di fronte a un'emergenza che ormai sta diventando insostenibile gli stipendi sono fermi al palo da 30 anni, ... Segnala notizie.tiscali.it