Fratelli d’Italia Chieti | Solidarietà a Meloni attacco sessista da Landini inaccettabile
La consigliera comunale Carla Di Biase esprime “profonda solidarietà” alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo le dichiarazioni del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che durante un intervento pubblico ha definito Meloni “una cortigiana”.“Parole inaccettabili e gravi –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altre letture consigliate
Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), ospite a RealPolitik, ha denunciato che in Italia c’è chi tifa per il fallimento della trattativa di pace. Ha poi ricordato che, da quando l’accordo è stato firmato, 27 palestinesi sono stati giustiziati in piazza da Hamas. Eppure dalla - X Vai su X
BANCHETTO FRATELLI D’ITALIA PIANORO Egregio Direttore, sabato 11 ottobre, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso Piazzetta Falcone e Borsellino a Pianoro, si terrà il consueto banchetto informativo di Fratelli d’Italia Pianoro. L’iniziativa sarà incentrata su du - facebook.com Vai su Facebook