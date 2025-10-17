Fratelli di Crozza Urso tra PNRR multe europee e successi elettorali
Maurizio Crozza torna nelle vesti del ministro Adolfo Urso alle prese con i fondi "sgocciolanti" del PNRR, multe europee cancellate, appunti scomparsi e risultati elettorali dal sapore trionfale Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
