Fratelli di Crozza Sechi e Roccella commentano la storia passata e presente a modo loro

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Crozza veste i panni di Mario Sechi ed Eugenia Roccella tra gite "educative" ad Auschwitz, revisionismi storici, università "trans pro-pal" e reparti di ostetricia. Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

