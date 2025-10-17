Fratelli di Crozza Sechi e Roccella commentano la storia passata e presente a modo loro

Maurizio Crozza veste i panni di Mario Sechi ed Eugenia Roccella tra gite "educative" ad Auschwitz, revisionismi storici, università "trans pro-pal" e reparti di ostetricia. Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+.

