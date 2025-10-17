Fratelli di Crozza Monologo | Magari nella prossima manovra ci esce una bella colazione completa

Maurizio Crozza commenta la manovra Meloni come un mix di promesse di grandi benefici e realtà di pochi spiccioli in tasca Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Monologo: "Magari nella prossima manovra ci esce una bella colazione completa"

Argomenti simili trattati di recente

#CrozzaMeloni e le domande dei giornalisti #FratelliDiCrozza torna venerdì in prima serata sul #NOVE - facebook.com Vai su Facebook

Identikit di un certo livello nell’ultima puntata di #FratelliDiCrozza! Guardala ora su discovery+ http://bit.ly/46LnYrv - X Vai su X

Crozza prende in giro Vespa per l’intervista a Meloni, il conduttore di Porta a Porta replica: “Ora gli faccio un omaggio” - Bruno Vespa tenta di rispondere a Maurizio Crozza dopo la parodia dell'intervista a Meloni, ma viene fuori un montaggio imbarazzante fatto di foto d'archivio ... Come scrive fanpage.it

“Crozza venerdì scorso ha giocato un pochino sulla mia intervista a Giorgia Meloni, io facevo delle domande ma sembra un monologo di lei”: Vespa non apprezza l ... - Il conduttore di Porta a Porta non ha gradito l'imitazione di Crozza e risponde con un video delle sue domande alla premier ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Maurizio Crozza e il nuovo monologo sul mancato Premio Nobel a Trump: «Soldi soldi soldi, lo sterminio renderà». Il video - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, il comico immagina un musical tra Trump e Netanyahu sulla possibilità di fare soldi a Gaza ... Lo riporta vanityfair.it