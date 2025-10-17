Fratelli di Crozza Monologo | Magari nella prossima manovra ci esce una bella colazione completa

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Crozza commenta la manovra Meloni come un mix di promesse di grandi benefici e realtà di pochi spiccioli in tasca Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fratelli di crozza monologo magari nella prossima manovra ci esce una bella colazione completa

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Monologo: "Magari nella prossima manovra ci esce una bella colazione completa"

Argomenti simili trattati di recente

Crozza prende in giro Vespa per l’intervista a Meloni, il conduttore di Porta a Porta replica: “Ora gli faccio un omaggio” - Bruno Vespa tenta di rispondere a Maurizio Crozza dopo la parodia dell'intervista a Meloni, ma viene fuori un montaggio imbarazzante fatto di foto d'archivio ... Come scrive fanpage.it

fratelli crozza monologo magari“Crozza venerdì scorso ha giocato un pochino sulla mia intervista a Giorgia Meloni, io facevo delle domande ma sembra un monologo di lei”: Vespa non apprezza l ... - Il conduttore di Porta a Porta non ha gradito l'imitazione di Crozza e risponde con un video delle sue domande alla premier ... Segnala ilfattoquotidiano.it

fratelli crozza monologo magariMaurizio Crozza e il nuovo monologo sul mancato Premio Nobel a Trump: «Soldi soldi soldi, lo sterminio renderà». Il video - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, il comico immagina un musical tra Trump e Netanyahu sulla possibilità di fare soldi a Gaza ... Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Fratelli Crozza Monologo Magari