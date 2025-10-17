Fratelli di Crozza Giorgia Meloni racconta la sua Vita da Miss Mondo

Maurizio Crozza torna nelle vesti di Giorgia Meloni che racconta la sua "vita da Miss Mondo" della politica italiana in un mix di ruoli tra leader e icona di stile. Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fratelli di crozza giorgia meloni racconta la sua vita da miss mondo

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni racconta la sua "Vita da Miss Mondo"

