Fratelli di Crozza Giorgia Meloni racconta la sua Vita da Miss Mondo

Maurizio Crozza torna nelle vesti di Giorgia Meloni che racconta la sua "vita da Miss Mondo" della politica italiana in un mix di ruoli tra leader e icona di stile. Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni racconta la sua "Vita da Miss Mondo"

#CrozzaMeloni e le domande dei giornalisti #FratelliDiCrozza torna venerdì in prima serata sul #NOVE - facebook.com Vai su Facebook

Identikit di un certo livello nell’ultima puntata di #FratelliDiCrozza! Guardala ora su discovery+ http://bit.ly/46LnYrv - X Vai su X

“Crozza venerdì scorso ha giocato un pochino sulla mia intervista a Giorgia Meloni, io facevo delle domande ma sembra un monologo di lei”: Vespa non apprezza l ... - Il conduttore di Porta a Porta non ha gradito l'imitazione di Crozza e risponde con un video delle sue domande alla premier ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Crozza prende in giro Vespa per l’intervista a Meloni, il conduttore di Porta a Porta replica: “Ora gli faccio un omaggio” - Bruno Vespa tenta di rispondere a Maurizio Crozza dopo la parodia dell'intervista a Meloni, ma viene fuori un montaggio imbarazzante fatto di foto d'archivio ... Da fanpage.it

Maurizio Crozza è Giorgia Meloni: la pace a Gaza “grazie a me”, le minacce, le piazze e i silenzi selettivi - Nel nuovo episodio di Fratelli di Crozza, l'imitazione della premier tra rivendicazioni della pace e rapporto selettivo con piazze e media ... Da ilfattoquotidiano.it