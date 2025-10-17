Franzolini e Macrì colpaccio del Forlì | espugnata Sassari

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un goal per tempo il Forlì sbanca il "Vanni Sanna" di Sassari e conquista tre punti pesantissimi in chiave classifica. La rete di Franzolini al 32° e il raddoppio di Macrì al 78° non lasciano scampo alla Torres che perde nuovamente tra le mura amiche.LA CRONACA - Mister Miramari conferma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

