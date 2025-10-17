Frane nel Messinese pubblicato il bando di gara per il consolidamento del centro abitato di Tripi
La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani interviene a Tripi nel Messinese, programmando i lavori di messa in sicurezza dell’area dell’ex municipio. È stata infatti pubblicata dagli Uffici diretti da Sergio Tumminello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
