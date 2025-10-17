Frane nel Messinese pubblicato il bando di gara per il consolidamento del centro abitato di Tripi

Messinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani interviene a Tripi nel Messinese, programmando i lavori di messa in sicurezza dell’area dell’ex municipio. È stata infatti pubblicata dagli Uffici diretti da Sergio Tumminello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

frane messinese pubblicato bandoFrane nel Messinese, pubblicato il bando di gara per il consolidamento del centro abitato di Tripi - Il sito si caratterizza per l'assenza di opere di regimazione idraulica e per la fatiscenza delle pavimentazioni ... Come scrive ilsicilia.it

Frane, la Regione stanzia 6 milioni per interventi di messa in sicurezza a Brolo - La frazione di Iannello inferiore sarà oggetto di un importante consolidamento grazie a un finanziamento di 6,2 milioni d ... Segnala blogsicilia.it

