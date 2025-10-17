Francia la battaglia sulla manovra | il premier Lecornu deve trovare soluzioni accettabili sia per i socialisti che per i conservatori

L’Assemblea di Parigi si prepara “ad una battaglia inedita”, scrive Le Monde: tutte le leggi di Bilancio dal 2022 infatti sono state adottate in Francia tramite il 49.3, l’articolo della Costituzione che permette di varare le leggi bypassando il voto dei deputati. Il dibattito parlamentare: un esercizio di democrazia a cui i deputati francesi non sono più abituati (anche la contestata riforma delle pensioni era passata per 49.3). “Adesso al lavoro”, diceva ieri il premier Sébastien Lecornu dopo aver incassato la fiducia dell’Assemblea: per soli 18 voti, la mozione di censura presentata dalla sinistra radicale, e votata anche dall’estrema destra, non è stata approvata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, la “battaglia” sulla manovra: il premier Lecornu deve trovare soluzioni accettabili sia per i socialisti che per i conservatori

