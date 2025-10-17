Francesco Bagnaia non si nasconde | Bene per il Q2 ma la moto non funziona come in Giappone
Un venerdì di difficoltà, come è già accaduto in passato per Francesco Bagnaia. A Phillip Island (Australia), il piemontese è riuscito a conquistare un posto nella Q2 delle qualifiche di domani, siglando il nono tempo. Tuttavia, la prestazione non sembra proprio esserci se si fa un confronto con quanto era accaduto in Giappone. Di positivo c’è che non si è nei guai come in Indonesia. È un po’ questo il pensiero di Pecco al termine della giornata: “Il lato positivo è che parto più avanti dell’ultima gara. Tuttavia, ci sono problemi che facciamo fatica a comprendere su una delle due moto. Sia nella FP1 che nelle pre-qualifiche si presentata questa criticità e chiaramente non ho potuto portare avanti il programma di lavoro prestabilito “, ha dichiarato Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it
