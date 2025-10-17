Francesco Bagnaia non si nasconde | Bene per il Q2 ma la moto non funziona come in Giappone

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un venerdì di difficoltà, come è già accaduto in passato per Francesco Bagnaia. A Phillip Island (Australia), il piemontese è riuscito a conquistare un posto nella Q2 delle qualifiche di domani, siglando il nono tempo. Tuttavia, la prestazione non sembra proprio esserci se si fa un confronto con quanto era accaduto in Giappone. Di positivo c’è che non si è nei guai come in Indonesia. È un po’ questo il pensiero di Pecco al termine della giornata: “Il lato positivo è che parto più avanti dell’ultima gara. Tuttavia, ci sono problemi che facciamo fatica a comprendere su una delle due moto. Sia nella FP1 che nelle pre-qualifiche si presentata questa criticità e chiaramente non ho potuto portare avanti il programma di lavoro prestabilito “, ha dichiarato Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it

francesco bagnaia non si nasconde bene per il q2 ma la moto non funziona come in giappone

© Oasport.it - Francesco Bagnaia non si nasconde: “Bene per il Q2, ma la moto non funziona come in Giappone”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

francesco bagnaia nasconde beneBagnaia sbotta in conferenza a Phillip Island, una domanda su Ducati lo infastidisce: “Mi sono stufato” - Il pilota Ducati arriva in Australia dopo il disastro di Mandalika e sbotta davanti ai giornalisti: non vuole più parlare dei problemi tecnici della GP25 ... Riporta fanpage.it

Francesco Bagnaia: “L’appuntamento a Mandalika da dimenticare, in Australia serve essere a posto” - Dopo una settimana di pausa, il Circus del Motomondiale sbarca in Australia per il 19° appuntamento in calendario. Riporta oasport.it

Tardozzi: “Bagnaia è devastato prima di tutto come persona. Noi continuiamo a credere in lui, ma vanno fatte analisi profonde” - Davide Tardozzi ha commentato la prestazione insufficiente di Francesco Bagnaia, caduto quando era addirittura dietro Somkiat Chantra ... Riporta formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Francesco Bagnaia Nasconde Bene