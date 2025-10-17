Francesca Sorrentino attaccata per i ritocchi estetici l'ex tronista perde la pazienza | Non mi sono stravolta

Francesca Sorrentino è stata presa di mira sui social per i suoi ritocchi estetici e un uso eccessivo della chirurgia estetica. Stanca di ricevere commenti riguardanti il suo aspetto estetico, l'ex tronista di Uomini e Donne ha perso la pazienza e ha risposto: "Non ho stravolto i miei connotati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'assessora Francesca Savini contestata: "Vergogna, vergogna" [Video] - facebook.com Vai su Facebook

Lo sfogo dell’ex tronista Francesca Sorrentino contro gli haters - L’ex tronista Francesca Sorrentino è stata attaccata per presunti ritocchi estetici e ha reagito duramente. Segnala novella2000.it

Uomini e Donne, “ti sei rifatta tutta, ti sei montata”: Francesca Sorrentino sbotta, la dura reazione alle critiche - Uomini e Donne, “ti sei rifatta tutta, ti sei montata”: Francesca Sorrentino sbotta, la dura reazione alle critiche. isaechia.it scrive

Francesca Sorrentino subìsce bodyshaming e ricambia con la stessa moneta - L'ex tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino subìsce bodyshaming ma sbotta e ricambia con la stessa moneta offendendo le sue haters ... Lo riporta ilvicolodellenews.it