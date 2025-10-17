Francesca Sorrentino attaccata per i ritocchi estetici l'ex tronista perde la pazienza | Non mi sono stravolta

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Sorrentino è stata presa di mira sui social per i suoi ritocchi estetici e un uso eccessivo della chirurgia estetica. Stanca di ricevere commenti riguardanti il suo aspetto estetico, l'ex tronista di Uomini e Donne ha perso la pazienza e ha risposto: "Non ho stravolto i miei connotati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

