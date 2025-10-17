Francesca Dallapé | Essere mamma e atleta si può Il ritiro è stato come andare in pensione a 30 anni
Francesca Dallapè ha formato con Tania Cagnotto una della coppie più belle dello sport italiano: a Fanpage.it l'ex tuffatrice di Trento racconta la sua carriera e le sue vittorie, la sintonia con la sua compagna e la "nuova vita" dopo lo sport. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ad Affari Tuoi Francesca dalla Liguria insieme al fidanzato Dario. Dopo aver rifiutato diverse volte il cambio e anche 35mila euro, si ritrova alla fine con soli pacchi blu e va alla Regione Fortunata. Cosa è successo ? - facebook.com Vai su Facebook
Il “volere è potere” di mamma Francesca - Volere è potere, per questa 40enne dal volto di adolescente, nonostante le notti insonni che segnano gli occhi. Scrive avvenire.it