Francesca Carrara lascia il Grande Fratello i motivi dell'uscita della concorrente dalla Casa

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Carrara ha lasciato temporaneamente la casa del Grande Fratello per motivi familiari. L'annuncio con un comunicato ufficiale sui social del programma. Al momento non si hanno ulteriori dettagli. Il figlio Simone, invece, rimane nella Casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

