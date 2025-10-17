Francesca Carrara lascia il Grande Fratello ecco i motivi se ritornerà e che cosa succede al figlio Simone che forma un unico concorrente con lei
La concorrente ha abbandonato la Casa del GF, ecco i motivi che l'hanno spinta a ritirarsi e che cosa accadrà ora Francesca Carrara ha lasciato la casa del Grande Fratello. La concorrente ha abbandonato momentaneamente la Casa più spiata d'Italia, come annunciato dalla produzione del reality. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa di #GrandeFratello per motivi personali. - facebook.com Vai su Facebook
Francesca racconta la fine del suo matrimonio con il suo ex marito… #GrandeFratello Guarda il video completo qui: https://mdst.it/le-delusioni-amorose-di-francesca-carrara-e-francesco-rana… - X Vai su X
Francesca Carrara lascia il Grande Fratello, i motivi dell’uscita della concorrente dalla Casa - Francesca Carrara ha lasciato temporaneamente la casa del Grande Fratello per motivi familiari. Scrive fanpage.it
Grande Fratello, un’altra concorrente lascia la Casa: cosa è successo - Francesca Carrara lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali. Da donnaglamour.it
Grande Fratello, Francesca lascia momentaneamente la casa per motivi personali - Grande Fratello: Francesca Carrara lascia momentaneamente la Casa per motivi personali Momento di grande sorpresa nella Casa del Grande Fratello, ... Riporta tuttosulgossip.it