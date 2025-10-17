Francesca Carrara lascia il Grande Fratello 2025 | il motivo

Un nuovo colpo di scena scuote la Casa del Grande Fratello. Anche Francesca Carrara ha lasciato il reality show condotto da Simona Ventura dopo l’uscita improvvisa di Anita Mazzotta. Questa volta, però, il comunicato ufficiale di Canale 5 ha specificato che si tratta di un allontanamento temporaneo per motivi personali. Un dettaglio che lascia intendere che la concorrente possa presto rientrare nel gioco. Il comunicato del Grande Fratello e le prime ipotesi su Francesca Carrara. Nelle scorse ore, i canali social del programma hanno diffuso una nota chiara ma concisa: “Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

