Francavilla al Mare bandiere a mezz’asta per i carabinieri morti nell’esplosione a Castel d’Azzano | il cordoglio del sindaco

Chietitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Francavilla al Mare, oggi le bandiere sono a mezzasta in segno di lutto per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nellesplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.Il luogotenente Marco Piffari, il brigadiere capo qualifica scelta Valerio Daprà e il carabiniere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

