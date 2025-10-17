Francavilla al Mare bandiere a mezz’asta per i carabinieri morti nell’esplosione a Castel d’Azzano | il cordoglio del sindaco
Anche a Francavilla al Mare, oggi le bandiere sono a mezz’asta in segno di lutto per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.Il luogotenente Marco Piffari, il brigadiere capo qualifica scelta Valerio Daprà e il carabiniere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
