Frabotta ricorda | Cristiano Ronaldo si mise a masticare erba davanti a Sarri perché era contrariato

Gianluca Frabotta ha raccontato un aneddoto relativo al suo passato alla Juventus su Cristiano Ronaldo e il suo atteggiamento nei confronti di mister Sarri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Frabotta ricorda: “Cristiano Ronaldo si mise a masticare erba davanti a Sarri perché era contrariato” - Gianluca Frabotta ha raccontato un aneddoto relativo al suo passato alla Juventus su Cristiano Ronaldo e il suo atteggiamento nei confronti di mister Sarri ... fanpage.it scrive

Gianluca Frabotta, che fine ha fatto l'ex Juventus: «Quanti stop sempre in tribuna con le stampelle. Ronaldo masticò l'erba del campo per rispondere a Sarri» - L'esterno oggi al Cesena fu protagonista con i bianconeri di Pirlo, che lo fece partire titolare contro il Milan: «Dybala mi disse. Da corriere.it