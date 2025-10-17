Frabotta | Dal giocare coi bimbi del condominio a farlo con Cristiano Ronaldo ci credo ancora

. Le dichiarazioni dell’ex Juventus Dopo le esperienze all’estero, ultima quella con il WBA, Gianluca Frabotta si è rimesso in gioco nel calcio italiano, ripartendo dal Cesena in Serie B. L’esterno, lanciato in prima squadra alla Juventus da Andrea Pirlo dopo aver lavorato anche con Maurizio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Frabotta: «Dal giocare coi bimbi del condominio a farlo con Cristiano Ronaldo, ci credo ancora»

