Frabotta | CR7 strappò l’erba dal campo e la masticò per far capire a Sarri che non aveva bisogno di indicazioni
Gianluca Frabotta, ex terzino della Juventus era uno dei più promettenti del suo ruolo quando fu lanciato prima da Maurizio Sarri e poi da Andrea Pirlo. Oggi però quei fasti sono lontani e il suo presente si chiama Serie B. Ormai da parecchio tempo. Oggi il mancino gioca a Cesena, ma è stato pure a Frosinone, Bari, Cosenza. Con un pizzico di Championship inglese, al West Bromwich Albion nel 20242025. Ha concesso un’intervista al Corriere della Sera. Le parole di Frabotta. «Sono due le cose che mi porto nel cuore della mia esperienza juventina. La prima è una parete di Vinovo dove sono appese le maglie di tutti i giocatori del settore giovanile che sono arrivati in prima squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
