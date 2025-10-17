Frabotta, ex terzino della Juventus, ha fatto questa confessione su Cristiano Ronaldo, Sarri, Dybala e Pirlo. Cosa ha detto. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex bianconero Gianluca Frabotta ha inquadrato attraverso queste fotografie la sua esperienza alla Juventus. RICORDI CON LA JUVE – « Il momento prima di entrare in campo per Milan-Juve. Ero nel tunnel, la tensione era forte. Mi si avvicina un compagno: “Gianlu stai tranquillo, sei forte. Oggi fai un partitone, li mangi”. Era Dybala. Mi aveva trasmesso una carica incredibile». CRISTIANO RONALDO – « Un esempio quotidiano. Mi è rimasto impresso un suo gesto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Frabotta confessa: «Quella volta che Cristiano Ronaldo strappò l'erba dal campo e la masticò. Ecco cosa mi disse Dybala prima di entrare…»