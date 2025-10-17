Fra poco Guerra Trump e Putin hanno scelto l’Europa | ora cosa succede

Un nuovo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin è all’orizzonte. Stavolta la sede sarà Budapest, entro le prossime settimane, con l’obiettivo dichiarato di “porre fine a una guerra che dura ormai troppo”. L’annuncio arriva dal presidente americano dopo una telefonata a sorpresa con lo “zar”, alla vigilia del faccia a faccia con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Trump parla di “progressi importanti” e di “un dialogo costruttivo” con il leader russo, lasciando intendere che la fase post-bellica potrebbe includere anche nuove relazioni economiche tra Washington e Mosca. Sul fronte diplomatico, il premier ungherese Viktor Orbán rivendica come una “vittoria” la scelta della capitale magiara come sede del summit, sottolineando il ruolo di Budapest come “voce di pace” in un’Europa ancora divisa sulla linea da tenere verso Kiev. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Fra poco”. Guerra, Trump e Putin hanno scelto l’Europa: ora cosa succede

Approfondisci con queste news

È il tempo della guerra ibrida, ma si parla poco di Servizi segreti. Qual è oggi il ruolo dell'intelligence? In questa puntata di Macro proviamo a dare qualche risposta dialogando con Gabriele Carrer, cultore della materia, giornalista e autore della newsletter/Sub - X Vai su X

A 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, tra Villabassa e Braies si ricorda una pagina di storia poco conosciuta. - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina, oggi incontro Trump-Zelensky a Washington. Il tyconn: «Tomahawk a Kiev? Anche noi ne abbiamo bisogno» - Velivoli senza pilota (Uav) ucraini hanno danneggiato diverse sottostazioni elettriche nella Repubblica di Crimea, ha affermato il capo regionale Sergey Aksyonov, aggiungendo che sono in corso i lavor ... Come scrive ilmattino.it

Per Putin l’ultimo incontro con Trump è andato peggio di come si pensava - Secondo il Financial Times a Ferragosto Trump avrebbe minacciato di andarsene, esasperato dall’inamovibilità di Putin sui negoziati per l’Ucraina ... Segnala ilpost.it

Trump sente Putin: «Ci incontreremo a Budapest». Lo Zar: «Relazioni a rischio con invio Tomahawk» - Cosi Dmitrij Suslov, vicedirettore del Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola Superiore di Economia e ascoltato consigliere del Crem ... Scrive ilmessaggero.it