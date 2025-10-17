Fra poco Guerra Trump e Putin hanno scelto l’Europa | ora cosa succede

Un nuovo incontro tra  Donald Trump e Vladimir Putin  è all’orizzonte. Stavolta la sede sarà  Budapest, entro le prossime settimane, con l’obiettivo dichiarato di “porre fine a una guerra che dura ormai troppo”. L’annuncio arriva dal presidente americano dopo una  telefonata a sorpresa con lo “zar”, alla vigilia del faccia a faccia con  Volodymyr Zelensky  alla Casa Bianca. Trump parla di  “progressi importanti”  e di  “un dialogo costruttivo”  con il leader russo, lasciando intendere che la fase post-bellica potrebbe includere anche  nuove relazioni economiche  tra Washington e Mosca. Sul fronte diplomatico,  il premier ungherese Viktor Orbán  rivendica come una “vittoria” la scelta della capitale magiara come sede del summit, sottolineando il ruolo di Budapest come “voce di pace” in un’Europa ancora divisa sulla linea da tenere verso Kiev. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

