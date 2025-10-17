Foss sciopero alla Settimana di musica sacra di Monreale | Non c' è governance stabile

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le organizzazioni sindacali della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana hanno proclamato uno sciopero per oggi, 17 ottobre, dalle 19.30 alle 23, in occasione del concerto di chiusura della Settimana di musica sacra di Monreale. Le sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials Cisal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

