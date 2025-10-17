Foss sciopero alla Settimana di musica sacra di Monreale | Non c' è governance stabile
Le organizzazioni sindacali della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana hanno proclamato uno sciopero per oggi, 17 ottobre, dalle 19.30 alle 23, in occasione del concerto di chiusura della Settimana di musica sacra di Monreale. Le sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials Cisal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La protesta dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, proclamato lo sciopero: «Serve una governance stabile» - Le organizzazioni sindacali della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana hanno proclamato uno sciopero per oggi, 17 ottobre, dalle 19.
Settimana Internazionale di Musica Sacra della Foss, "L'Arca di Noè" per i ragazzi uccisi a Monreale - Prosegue la Settimana Internazionale di Musica Sacra della Foss, "L'Arca di Noè" per i ragazzi uccisi a Monreale