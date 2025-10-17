Forza la porta di un' azienda per rubare trovato dalla Polizia e arrestato

Gli agenti del Commissariato di Spoleto sono intervenuti presso una ditta, nella zona industriale di San Nicolò, per una segnalazione di furto in atto, a seguito della quale hanno arrestato un 44enne italiano, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per furto aggravato.È. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

