Forza la porta di un' azienda per rubare trovato dalla Polizia e arrestato

Perugiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti del Commissariato di Spoleto sono intervenuti presso una ditta, nella zona industriale di San Nicolò, per una segnalazione di furto in atto, a seguito della quale hanno arrestato un 44enne italiano, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per furto aggravato.È. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

