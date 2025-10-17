Forza Italia Fiumicino l’ora di Severini | dal civismo al partito per aprire spazi e non occuparli
Fiumicino, 17 ottobre 2025 – – C’è un passaggio, nel discorso d’insediamento di Roberto Severini, che sintetizza il senso del nuovo corso di Forza Italia a Fiumicino: “ Non siamo qui per occupare spazi, ma per aprirli. Non siamo qui per comandare, ma per servire ” ( Discorso del neoeletto segretario FI, Severini ) Dietro questa dichiarazione non c’è solo una formula di stile, ma l’idea di una politica che torna a radicarsi nei luoghi e a farsi interprete delle esigenze quotidiane dei cittadini, in un momento in cui la distanza tra istituzioni e comunità locali si è fatta evidente. L’elezione per acclamazione del presidente del Consiglio comunale a segretario comunale del partito segna, di fatto, l’avvio di una fase nuova: quella in cui l’esperienza civica di Crescere Insieme confluisce nella struttura di un partito nazionale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra società civile e centrodestra moderato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
