Forza Italia a Giardini Naxos Vanessa Leonardi diventa segretario cittadino di Azzurro Donna

Messinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' ufficiale la nomina di Vanessa Leonardi a Segretario Cittadino di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia volto a promuovere e valorizzare la partecipazione della donna alla politica approfondendone le problematiche attraverso l'attività legislativa, politica e organizzativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

