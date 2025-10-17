Forza Italia a Giardini Naxos Vanessa Leonardi diventa segretario cittadino di Azzurro Donna

E' ufficiale la nomina di Vanessa Leonardi a Segretario Cittadino di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia volto a promuovere e valorizzare la partecipazione della donna alla politica approfondendone le problematiche attraverso l'attività legislativa, politica e organizzativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it