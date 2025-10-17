Forza Aversa | I responsabili del disastro mensa siedono alla destra e alla sinistra del sindaco Si dimettano

Teleclubitalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sarebbe stato troppo facile intervenire e mettere sindaco e assessori davanti alle proprie responsabilità, ma considerato lo spirito già molto teso della riunione, avremmo gettato benzina sul fuoco, danneggiando ancor di più i bambini e le famiglie”.  Così, in una nota, Forza Aversa in merito alla protesta dei genitori di questa mattina e dell’incontro che . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

forza aversa i responsabili del disastro mensa siedono alla destra e alla sinistra del sindaco si dimettano

© Teleclubitalia.it - Forza Aversa: “I responsabili del disastro mensa siedono alla destra e alla sinistra del sindaco. Si dimettano”

Approfondisci con queste news

forza aversa responsabili disastroAversa, FA: “Responsabili del disastro mensa sono accanto al sindaco. Si dimettano” - Il movimento Forza Aversa alza il tiro sulla gestione della mensa scolastica, per la quale stamattina c'è stata l'ennesima manifestazione ... Lo riporta pupia.tv

forza aversa responsabili disastroAversa, Forza Azzurra dice basta a “ingerenze”: nuove scintille in maggioranza dopo riunione su refezione scolastica - A riaccendere le tensioni interne è stata la riunione tenuta stamattina ... Riporta pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Forza Aversa Responsabili Disastro