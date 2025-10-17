Fortitudo l’affare Morgillo è in stallo Anumba torna al servizio di coach Caja
Anumba sì, Mazzola no, Morgillo forse. Mercato e infortuni tengono in questo momento banco in casa Fortitudo tra giocatori che rientrano, altri che sono costretti a rinviare il loro ritorno in squadra e altri ancora che alla fine potrebbero tornare a indossare la casacca della Fortitudo. Nel dopo sconfitta con Pesaro a società e staff Effe una cosa è balzata subito agli occhi, che con un organico ridotto ai minimi termini e attualmente con appena due lunghi a disposizione, ad andare avanti così si fa una gran fatica. Il primo tassello per ricomporre il puzzle bianconblù lo ha messo il ritorno a disposizione di Simon Anumba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
