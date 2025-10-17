Forse un colpo di sonno e l' auto si ribalta | a bordo un ragazzo

Spaventoso incidente nella mattinata di oggi, venerdì 17 ottobre, a Marcheno. Un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo della propria auto, probabilmente a causa di un colpo di sonno, mentre percorreva via Garibaldi. Il veicolo è salito sul marciapiede, ha centrato un palo della luce e si è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Prince ora è in sicurezza, dalla nostra Antonella ? Domani sarà visitato, ha anche problemi ad una zampina, forse dovuta ad un colpo o ad una caduta. Aiutateci ad aiutarli! Abbiamo bisogno di voi. #tutti Siamo pieniiiiii Abbiamo bisogno di cibo, traverse, a - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, grave incidente con l'auto dopo la serata: «Amputata la gamba a un 21enne, non c'era alternativa. Forse un colpo di sonno» - Un incidente grave che è costato una gamba a un 21enne di Lavino di Mezzo, quello avvenuto domenica 29 giugno, verso le sei di mattina, a Ponte Samoggia, all’altezza dello stabilimento Philip Morris. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Si schianta con l’auto all'alba per un colpo di sonno: 21enne gravissimo, illeso l’amico - Un suono stridente e agghiacciante di lamiere che si accartocciano, il boato dell'impatto, poi le sirene. ilrestodelcarlino.it scrive

Pietro Lo Monaco, incidente e paura per l'ex ds del Catania: «È uscito di strada, forse un colpo di sonno». Come sta - Incidente e paura per l'ex dirigente di Catania, Genoa e Palermo (anche in Serie A) Pietro Lo Monaco, 70 anni, attualmente direttore sportivo dell'Enna in Serie D. Segnala leggo.it