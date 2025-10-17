Formula 1 oggi prove libere e qualifiche Sprint del Gp Stati Uniti | orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito delle Americhe di Austin, dove oggi, venerdì 17 ottobre, andranno in scena le prove libere e le qualifiche della gara Sprint del Gp degli Stati Uniti – in diretta tv e streaming.   Si riparte dal successo della Mercedes di George Russell nel Gp di Singapore, con Max Verstappen, a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti, secondo e Lando Norris seguito dall’altra McLaren, quella del compagno di scuderia e leader del Mondiale Oscar Piastri. A caccia di riscatto la Ferrari, che l’anno scorso su questo circuito piazzò una clamorosa doppietta con Charles Leclerc e Carlos Sainz. 🔗 Leggi su Seriea24.it

