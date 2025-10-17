Formula 1 oggi prove libere e qualifiche Sprint del Gp Stati Uniti | orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito delle Americhe di Austin, dove oggi, venerdì 17 ottobre, andranno in scena le prove libere e le qualifiche della gara Sprint del Gp degli Stati Uniti – in diretta tv e streaming. Si riparte dal successo della Mercedes di George Russell nel Gp di Singapore, con Max Verstappen, a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti, secondo e Lando Norris seguito dall’altra McLaren, quella del compagno di scuderia e leader del Mondiale Oscar Piastri. A caccia di riscatto la Ferrari, che l’anno scorso su questo circuito piazzò una clamorosa doppietta con Charles Leclerc e Carlos Sainz. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

| FOTO DI OGGI Svezia, 1976 — una vittoria unica nella storia della Formula 1. Sul circuito di Anderstorp., Jody Scheckter porta alla vittoria la sorprendente Tyrrell P34, l’unica monoposto a sei ruote mai vincente nella massima serie. Una scommessa t - facebook.com Vai su Facebook

Formula 1, oggi Gp Singapore. Orario, griglia partenza e dove vedere gara in tv (anche in chiaro) e streaming - X Vai su X

Diretta Formula 1/ Sprint shootout streaming video tv GP Usa 2025 Austin: Leclerc per un soffio! (17 ottobre) - Diretta Formula 1 prove libere e sprint shootout GP Usa 2025 Austin live streaming video tv oggi 17 ottobre: orari, cronaca, tempi e classifiche. Riporta ilsussidiario.net

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Sprint del Gp Stati Uniti: orari e dove vederle in tv - Le prove libere e le qualifiche per la gara Sprint del Gp degli Stati Uniti sono in programma oggi, venerdì 17 ottobre. Come scrive msn.com

Formula 1, tutti gli orari del Gran Premio degli Stati Uniti: prove libere, sprint, qualifiche e gara. Dove vedere il GP in chiaro - Appuntamento fisso al Circuito delle Americhe che lo scorso anno era stato protagonista della doppietta Fe ... Riporta corrieredellumbria.it