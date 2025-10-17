Formula 1 lotta McLaren per il titolo Norris | Ripercussioni per contatto Singapore

(Adnkronos) – La McLaren infiamma la lotta per il Mondiale di Formula 1, con Max Verstappen in agguato. Oggi, venerdì 17 ottobre, inizia il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, con le monoposto che scenderanno sul circuito delle Americhe di Austin per l’unica sessione di prove libere e le qualifiche per la gara Sprint. Si riparte dal duello in vetta alla classifica Piloti tra Oscar Piastri, leader con 336 punti, e Lando Norris, secondo a quota 314, a -22 dal compagno di scuderia. Proprio Norris e Piastri hanno infiammato la vigilia del Gran Premio tornando sul controverso ‘incidente’ di Singapore, quando le due McLaren si sfiorarono rischiando di compromettere l’intera gara, che l’inglese ha concluso al terzo posto seguito dall’australiano. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Formula 1 fa tappa in Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America Riflettori puntati sulle McLaren, con i due piloti in piena lotta per il titolo mondiale. Lando Norris, nelle ultime gare, ha rosicchiato qualche punto ad Oscar Piastri con il gap sceso - facebook.com Vai su Facebook

Norris e Piastri: la lotta in casa McLaren è pronta ad esplodere? https://f1andco.com/norris-e-piastri-la-lotta-in-casa-mclaren-e-pronta-ad-esplodere/… Scritto da @Mterryf1 #Mclaren #Norris #Piastri #USGP - X Vai su X

Formula 1, lotta McLaren per il titolo. Norris: “Ripercussioni per contatto Singapore” - Oggi, venerdì 17 ottobre, inizia il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, con le monoposto ... Riporta msn.com

Qualifiche Sprint Austin: Verstappen beffa Norris e batte le McLaren. Ferrari in enorme difficoltà: 8° Hamilton e 10° Leclerc - Max Verstappen trova il guizzo nel finale e partirà davanti alle McLaren nella Sprint del GP degli Stati Uniti. Lo riporta eurosport.it

McLaren, Brown: "Norris responsabile a Singapore, ma non ci saranno conseguenze" - Zak Brown parla di come la McLaren si comporterà nella lotta interna tra Norris e Piastri dopo il contatto tra i due a Singapore, in cui la scuderia ha 'incolpato' Lando: "A tutti piacerebbe sentire i ... Come scrive sport.sky.it