Formia beccato a vendere cocaina | arrestato pusher

Formia, 17 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato a Formia un cittadino di origine albanese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacent i. L'indagine, condotta dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Gaeta, è partita da approfondimenti investigativi che avevano segnalato un'attività di spaccio nella zona di Gianola, a Formia. Durante le operazioni di osservazione, gli agenti hanno sorpreso il presunto spacciatore in flagranza mentre effettuava una cessione di droga. In particolare, un uomo a bordo di un'auto si è avvicinato al sospettato e i due hanno effettuato un rapidissimo scambio di denaro che non è sfuggito agli occhi attenti dei poliziotti del Commissariato di Gaeta che hanno subito f ermato l'acquirente poco distante dal luogo dei fatti.