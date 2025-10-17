formazioni ufficiali alcione inter u23 le scelte di cusatis e vecchi per il derby lombardo

Inter News 24 Formazioni ufficiali Alcione Inter U23: ecco le scelte dei due tecnici in vista di questo derby tutto milanese. Torna in campo l’ Inter U23 per un nuovo impegno di campionato. Dopo la pausa forzata dovuta agli impegni internazionali di alcuni giovani convocati dalle rispettive Nazionali, la formazione allenata da Stefano Vecchi è pronta a sfidare l’Alcione Milano in un atteso derby cittadino. La partita, in programma questa sera alle 20:30, promette spettacolo e intensità tra due squadre desiderose di dare continuità ai propri percorsi. I nerazzurri arrivano a questa sfida con la voglia di riscattarsi e proseguire il loro percorso di crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com

