Forma la nuova frequenza di Napoli | da domani al Joia Clubbing
Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 18 ottobre 2025 Napoli inaugurerà FORMA, il nuovo spazio dedicato al clubbing contemporaneo ospitato nello storico Joia Building nel cuore della città. L’apertura non si limiterà a una semplice celebrazione: sarà la prima occasione per misurare sul campo un progetto pensato per ridefinire le vibrazioni della nightlife locale. “Non si tratta di una semplice inaugurazione, ma dell’inizio di un nuovo capitolo per la scena elettronica napoletana.” Suono e architettura al servizio dell’ascolto. Al centro dell’identità di FORMA c’è un sound system su misura firmato Domenico Riccardo, progettato per offrire un’esperienza acustica calda, fisica e perfettamente bilanciata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
#Napoli - FORMA, la nuova casa del clubbing contemporaneo: sabato l'inaugurazione ufficiale nel Joia Building #Eventi #Cultura #FORMA #Nightlife #Clubbing #MusicaElettronica #NanoTV
