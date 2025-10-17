Forlì celebra e ricorda il suo soprano Maria Farneti | doppia visita guidata al Museo romagnolo del Teatro
Il 17 ottobre di settant’anni fa, si spense a San Varano la celebre cantante lirica forlivese Maria Farneti, nota al pubblico per la splendida carriera che la condusse a esibirsi nei più importanti teatri di tutto il mondo. La città di Forlì la commemora con alcuni eventi a lei dedicati. “Con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
