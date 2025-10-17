Forlì a Sassari stasera un anticipo tosto Miramari | Loro partiti male ma sono validi

I più superstiziosi oggi, venerdì 17, si chiuderebbero in casa. Alessandro Miramari è invece incurante del giorno nefasto per antonomasia (secondo una credenza tutta italiana) e guiderà la spedizione in Sardegna di un Forlì pronto a fare il Galletto al ‘Vanni Sanna’ di Sassari, domus della Torres (fischio d’inizio alle 20.30, con diretta su Sky Sport 252 e Now), nel match valevole per la 10ª giornata di serie C. Isolani con l’acqua alla gola (e mister Pazienza sulla graticola) alla ricerca della felicità perduta (non vincono dal 23 agosto, prima di campionato) per uscire dal tunnel della crisi (qui e ora); romagnoli indispettiti con la classe arbitrale – sotto accusa per l’uso improprio del Football Video Support –, ma decisi a rovesciare il trend da trasferta (3 ko su 4). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, a Sassari stasera un anticipo tosto. Miramari: "Loro partiti male, ma sono validi"

