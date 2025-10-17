Forbidden Fruit Anticipazioni e Trame Turche | Alihan estenuato prende una dolorosa decisione Ecco quale

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Alihan non ne può davvero più, tanto che arriva ad un'amara conclusione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Alihan, estenuato, prende una dolorosa decisione. Ecco quale...

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Non posso accettare che Kemal e Zehra si sposino. » Ender è pronta a tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote agli sposi, e chi segue Forbidden Fruit sa che, quando lei si mette in testa qualcosa, è difficile fermarla. Domani alle 14:20 va in onda un nuovo epi - facebook.com Vai su Facebook

Forbidden fruit: trama settimanale dal 13 al 17 ottobre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X

Forbidden fruit, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre: Ender pronta a impedire le nozze tra Kemal e Zehra - Ender fa di tutto per far saltare le nozze tra Kemal e Zehra nei prossimi episodi Forbidden fruit in onda dal 20 al 24 ottobre su Canale 5. Lo riporta superguidatv.it

Forbidden Fruit, anticipazioni settimana 20 – 24 ottobre 2025 - A partire dal 30 giugno 2025 su Canale 5 va in onda Forbidden Fruit , la soap turca al posto di Tradimento nel daytime in onda dalle 14:00 circa; qui le anticipazioni della settimana dal 20 al 14 otto ... Come scrive tvserial.it

Forbidden Fruit, trame al 24/10: Zeynep si finge fidanzata, Ender e Yildiz si alleano - Zeynep farà credere ad Alihan di aver intrapreso una relazione con Dundar, Ender e Yildiz vorranno sabotare le nozze di Kemal e Zehra ... it.blastingnews.com scrive