Forbidden Fruit anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025 | Zeynep fa credere a Alihan di essersi fidanzata con Dündar

Una grande menzogna si fa strada nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Appena scopre che Ender ha richiesto l'affidamento di Erim, Zeynep comincia infatti erroneamente che Alihan si stia rifacendo una vita al fianco della sua nuova moglie. Proprio per questo, nel tentativo di allontanarlo per sempre, Zeynep fa credere ad Alihan di essere ormai fidanzata con Dündar. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.20. E' possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025.

