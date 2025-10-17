Forbidden fruit anticipazioni al 24 ottobre | Emir e Caner sono nei guai

2anews.it | 17 ott 2025

Forbidden fruit, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre. Emir e Caner si trovano nei guai: devono sfuggire ad alcuni allibratori. Il piano di Ender sembra procedere alla perfezione, ma quando finalmente riesce a restare da sola con Irem, scopre che la ragazza non è affatto ingenua e sa come tenerle testa. Nel frattempo, Emir e . 🔗 Leggi su 2anews.it

forbidden fruit anticipazioni al 24 ottobre emir e caner sono nei guai

© 2anews.it - Forbidden fruit, anticipazioni al 24 ottobre: Emir e Caner sono nei guai

