Forbidden fruit 2 replica puntata del 17 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 17 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Ender, preoccupata per l’imminente matrimonio tra Kemal e Zehra, decide di ricordare a Kemal del loro accordo. Preoccupata di cosa potrebbe accadere, escogitera’ qualcosa di nuovo per rovinare i piani a Zehra e a suo padre Halit, che piu’ che mai ha bisogno del sostegno di Kemal. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 61 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
